80 let Spomenke Hribar, ki jo odlikujeta doslednost v besedah in dejanjih RTV Slovenija "Vsi kazalci so takšni, da stvari peljejo v še večjo zadrego, v kateri smo, v še slabše obnašanje države do državljanov," ob svojem 80. jubileju pravi Spomenka Hribar, ki si vendarle želi, da bi bilo leto, ki je pred nami, veliko bolj svetlo in veselo.

Sorodno Oglasi