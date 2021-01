80 let Spomenke Hribar, ki jo odlikuje doslednost v besedah in dejanjih RTV Slovenija "Vsi kazalci so takšni, da stvari peljejo v še večjo zadrego, v kateri smo, v še slabše vedenje države do državljanov," ob svojem 80. jubileju pravi Spomenka Hribar, ki si vendarle želi, da bi bilo leto, ki je pred nami, veliko svetlejše in veselejše.

