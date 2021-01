Vsi šolniki, zaposleni v vzgoji in izobraževanju (razen ravnateljev in direktorjev), ki delajo v času epidemije v prostorih zavoda, so upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. To so kuharice, čistilke, hišniki, računovodje, tajnice, strokovni delavci, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, od 5. januarja pa tudi vsi učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim programom.