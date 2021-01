Srečanje notranjih ministrov tria namenjeno iskanju rešitev na nerešena vprašanja v okviru pakta o m Vlada RS Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je danes udeležil virtualnega zasedanja ministrov za notranje zadeve tria Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki ga je gostil njegov portugalski kolega Eduardo Cabrita, predsedujoči Sveta ministrov EU za notranje zadeve. Gre za nadaljevanje srečanj ministrov za notranje zadeve v okviru tria pred zasedanji sveta ministrov EU, tokrat prek neformalnim zasedanjem v četrtek, 28. januarja 2021. Ministri so se osredotočili na pakt o migracijah in azilu.

