Predsednik Pahor ocenil, da Janševa vlada dela dobro, posebej pohvalil Logarja. Kaj pravi glede nedo Večer Predsednik republike Borut Pahor upa, da se bomo ob 30-letnici samostojne države junija letos veselili tudi konca epidemije novega koronavirusa. Kljub težavam in stiskam, ki obstajajo in bodo še sledile, ter utrujenosti od epidemije, je v intervjuju za TVS pozval, da "strnemo vrste in prečkamo ciljno črto, ki se nakazuje maja ali junija".

Sorodno











Oglasi