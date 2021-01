Podatki o stiskah so dijake spodbudili k akciji Dnevnik Skupinica dijakov Gimnazije Kranj stisk, s katerimi se soočajo njihovi vrstniki med izobraževanjem od doma, ni mogla več opazovati križemrok, zato so šli v akcijo. Poiskali so predavatelje in izvajalce delavnic, ki bi dijakom pomagale, in jih...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Internet

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Janez Cigler Kralj

Anže Logar

Goran Dragić