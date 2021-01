Več kot pol države bolj potresno nevarne Primorske novice Po karti potresne intenzitete več kot pol Slovenije leži v pasu večje potresne nevarnosti. Zaradi tega in zaradi lanskih potresov na Hrvaškem bo uprava za zaščito in reševanje marca pripravila teoretično, julija pa praktično vajo reševanja ob potresu. Direktor uprave Darko But bi si želel, da bi država nekoč tako kot energetsko sofinancirala tudi protipotresno obnovo stavb.

