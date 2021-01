Danes odločitev o četrtem polfinalistu Gorenjski glas Kranj – V soboto so drugo četrtfinalno tekmo članskega državnega prvenstva na Jesenicah odigrali hokejisti HD Hidria Jesenice in HK Triglav. Po presenetljivi zmagi v Kranju z 1 : 2 so imeli prednost v zmagah hokejisti domačega moštva HD Hidria...

Oglasi