Programski svet RTV Slovenije je imenoval novega generalnega direktorja. Med Igorjem Kaduncom, Natalijo Gorščak in Andrejem Grahom Whatmoughom je slavil slednji. Svetniki so ga podprli v drugem krogu z 18 glasovi podpore. Igor Kadunc se poslavlja s funkcije generalnega direktorja RTV Slovenija. Njegovo mesto bo 25. aprila zasedel odvetnik in sedanji predsednik nadzornega sveta RTV […] The post Kon ...