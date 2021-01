Umetnice in umetniki zaskrbljeni nad problematiziranjem razstave v Rimu SiOL.net Enaindvajset slovenskih umetnic in umetnikov je danes v skupni izjavi izrazilo zaskrbljenost, potem ko so slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj ter ministrstvi za kulturo in zunanje zadeve prejšnji teden problematizirali sodelovanje Moderne galerije pri razstavi Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije v rimskem muzeju MAXXI.

Sorodno





Oglasi