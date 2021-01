V Kranju na hitrih testih sedem pozitivnih zurnal24.si Včeraj so v avli Mestne občine Kranj v 12 urah s hitrimi testi na okužbo z novim koronavirusom testirali kar 1009 zaposlenih iz vrtcev in osnovnih šol. Od teh je bilo sedem pozitivnih. V javne in koncesijske vrtce je tako danes lahko vnovič vstopilo 1372 malčkov, v šolske klopi pa je na območju Mestne občine Kranj skupaj sedlo 1774 učencev od prvega do tretjega razreda.

