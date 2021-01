V Beli hiši tudi že Bidnova psa Champ in Major Primorske novice Psa novega ameriškega predsednika Joeja Bidna Champ in Major sta se v nedeljo vselila v Belo hišo. Tako so se psi vrnili v domovanje ameriških predsednikov, potem ko nekdanji predsednik Donald Trump ni imel štirinožnega prijatelja. Major je prvi iz zavetišča posvojeni pes v Beli hiši doslej.

