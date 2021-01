Politiki pozivajo Rusijo: Izpustite Navalnega iz zapora 24ur.com Več vodilnih konservativnih politikov iz baltskih in nordijskih držav se je pridružilo protestu na Facebooku zaradi množičnih aretacij privržencev ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na nedavnih protestih v Rusiji. Pozvali so k izpustitvi iz zapora - Navalnega in protestnikov.

