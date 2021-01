VIDEO: Koranti iz Spuhlje pokazali promocijski video o pustnih običajih Lokalec.si Kulturno društvo folklornih dejavnosti Korant Spuhlja je danes predstavilo promocijski video ohranjanja pustnih običajev na vasi. Letos žal tako kot drugi ne bodo mogli v živo predstavljati tradicionalnih običajev. Pa so naredili video. Sicer pa so v sklopu projekta LAS bogastvo podeželja pred epidemijo predstavljali svoje pustne like v šolah in vrtcih. Marko Štamperl je […]

