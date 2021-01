Ustanovili Pravno mrežo za varstvo demokracije 24ur.com "Visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja, grožnje uslužbencem, ki se odločijo spregovoriti," to so po mnenju nevladnikov grobe zlorabe prava pod krinko boja proti epidemiji. Zato so skupaj z neimenovanimi pravniki ustanovili Pravno mrežo za varstvo demokracije. Nekaterim petkovim protestnikom sicer ločeno pri izpodbijanju glob že pomaga odv...

