Hidroelektrarne skupine HSE leto začele nad planom; hidrologija najbolj naklonjena SENG Energetika.NET ​Hidroelektrarne skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor (DEM) in Soških elektrarn Nova Gorica (SENG) ter Hidroelektrarn na Spodnji Savi (HESS), so do 25. januarja 2021 proizvedle 256 GWh električne energije. S tem so za 17 odstotkov presegle januarski plan, so sporočili iz HSE. V letošnjem letu je bila hidrologija za zdaj najbolj naklonjena SENG, kjer so že 39 odstotkov nad planom.

