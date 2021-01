V ponedeljek okrog sedme ure zjutraj so policisti dobili sporočilo, da je nekdo poškodoval fresko na ljubljanski stolnici. Vanjo so vrgli balon z barvo in naredili več tisoč evrov škode. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Vandali so ponoči iz nedelje na ponedeljek poškodovali fresko na ljubljanski stolnici, […] The pos ...