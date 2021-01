Mok in Japonci: Vložek prevelik, da OI v Tokiu letos ne bi bilo Reporter Predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so na video konferenci Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) znova zatrdili, da za olimpijske igre v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa iz lanskega prestavljene na letoš

Sorodno

Oglasi