Robert De Niro in John Boyega v filmu The Formula 24ur.com Nastaja nova kriminalna drama ameriškega režiserja Gerarda McMurrayja z naslovom The Formula, v kateri bosta v glavnih vlogah zaigrala Robert De Niro in zvezdnik franšize Vojna zvezd John Boyega. Film bo postavljen v svet dirk formule 1.

Sorodno Oglasi