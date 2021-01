Los Angeles in svet športa združena v spominu na Bryanta 24ur.com Pred letom dni je v tragični nesreči umrl nekdanji zvezdnik košarkarske lige NBA Kobe Bryant. Košarkarski navijači so se zbrali v Los Angelesu, kjer so se v torek zvečer poklonili prezgodaj preminulemu Bryantu, ki je na poti na košarkarsko tekmo mladih skupaj s hčerko Gianno ter še sedmimi drugimi pred letom dni umrl v helikopterski nesreči.

