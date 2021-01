AstraZeneca: V pogodbi le zaveza, da se potrudimo po najboljših močeh 24ur.com AstraZeneca se brani očitkov, da je zmanjšala dobavo cepiva Evropski uniji, za to da bi odmerke lahko po višjih cenah prodajala izven EU. Prav to namreč sumijo v Bruslju, kjer so zagrozili z nadzorom nad izvozom cepiva iz EU. Prvi mož britansko-švedskega farmacevta pa s prstom kaže na EU, češ da so pogodbo podpisali pozno, kar tri mesece za Veliko Britanijo. Pogodba pa določa le zavezo podjetja, ...

Sorodno







Oglasi