Na Mariborskem Pohorju dveurni neprekinjeni spusti s pležuhi Lokalec.si Na svoj račun bodo na Pohorju prišli tudi ljubitelju spustov s pležuhi. Iz Marproma so namreč sporočili, da ljubitelje pležuhov vabijo na spuste z vrha Mariborskega Pohorja oziroma od zgornje postaje gondole do doline. Prvi dan za njih je bil v torek: “Potekali bodo po koncu dnevne smuke med 16. in 18. uro, ob enakih […]

