Družinski zdravniki ob cepljenju proti novemu koronavirusu bolnike prosili za potrpežljivost SiOL.net Zdravniki družinske medicine ob začetkih cepljenja proti novemu koronavirusus prosijo bolnike za razumevanje in potrpežljivost. Upoštevati je treba predpisan prednostni vrstni red, saj so količine cepiva omejene. Zavedati se moramo, da v enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših in ogroženih, je vrh stroke družinske medicine zapisal v izjavi za javnost.

