Sinoči stopil v prodajalno, trgovko pošprical s solzivcem in si postregel v blagajni Večer Nekaj pred 19. uro je neznani storilec sinoči vstopil v trgovino na Igu, šel do prodajalke, jo pošprical s solzivcem in iz blagajne ukradel nekaj sto evrov gotovine, so sporočili s PU Ljublja...

