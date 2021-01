Zavod Maska bo tudi v 2021 razpiral prostor teoretskemu diskurzu in kritični refleksiji RTV Slovenija V zavodu Maska letos med drugim zaganjajo nov projekt Nine Rajić Kranjac Solo, Festival performansa ter revialne in knjižne izdaje. Njihov program prežemajo vprašanja identitete, družbenih obredov in konstrukcije družbenih moči.

