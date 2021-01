V novomeškem Revozu, kjer so zaradi porabljene zaloge sestavnih delov za Renaultov model twingo, ki jih izdeluje v požaru prizadeti Treves iz Biča pri Trebnjem, prejšnjo sredo zvečer zaustavili proizvodnjo, so to po tednu dni danes vnovič zagnali. Sestavne dele so dobili iz Španije, kamor je Treves uspel prenesti del proizvodnje.