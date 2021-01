Nova KBM je vzpostavila dolgoročno in strateško partnerstvo s podjetjem Visa, ki bo strankam omogočal ekskluzivno uporabo njihovih plačilnih kartic, so sporočili iz banke. S tem bodo hkrati v času, ko je pandemija spremenila načine plačevanja in prejemanja sredstev, spodbujali tudi inovacije in razvoj v kartičnem poslovanju.