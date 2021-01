71-letnik z ročno bombo nad delavce elektrogospodarstva Primorske novice Hrvaška policija je danes v Pakracu v zahodni Slavoniji prijela 71-letnika, ki naj bi vrgel ročno bombo na tri delavce hrvaškega elektrogospodarstva (Hep), ki so mu prišla izklopit elektriko, poročajo hrvaški mediji. V eksploziji so bili ranjeni vsi trije delavci. Enega so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v Zagrebu.

