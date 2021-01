Odegaard v London po novo priložnost za dokazovanje 24ur.com Londonski Arsenal in madridski Real sta se dogovorila, da bo norveški vezist Martin Odegaard do konca sezone kot posojeni nogometaš igral za Londončane. Mladi Norvežan pri Zinedinu Zidanu ni dobil prav veliko priložnost za igro in upa, da bo pri Mikelu Arteti drugače.

