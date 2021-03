Belgijci poskrbeli za podelitev kot iz znanstvene fantastike #video Sportal Organizatorji enodnevne kolesarske dirke Saxo Bank Classic, ki sodi med tako imenovane belgijske klasike, so se odločili, da podelitveno ceremonijo popestrijo z robotom, ki je najhitrejšim in najbolj spretnim na dirki – zmagovalcu Dancu Kasperju Asgreenu (Deceuninck-QuickStep) in njegovemu moštvenemu kolegu Francozu Florianu Senechalu na 2. mestu, ter nizozemskemu supermanu Mathieuu van der Poelu ...

