Število žrtev železniške nesreče znižali na 19 24ur.com V Egipt so danes znižali število smrtnih žrtev petkove železniške nesreče. Kot je sporočila egiptovska ministrica za zdravje Hala Zajed, je v nesreči umrlo najmanj 19 ljudi. Prvotno so iz Egipta poročali o 32 smrtnih žrtvah, 165 ljudi pa so hospitalizirali.

