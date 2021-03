Ponovno so ugasnile luči v Uri za Zemljo 24ur.com Ob 20.30 v soboto so ponovno ugasnile luči v pobudi Ura za Zemljo. Letos pobuda poteka pod sloganom Premakni se za planet in vključuje tudi spletno akcijo, ki naj bi pozornost družbenih omrežij usmerila na stanje planeta.

