Kitajska s sankcijami nad posameznike iz ZDA in Kanade Dnevnik Kitajska je danes sprejela sankcije proti trem posameznikom in subjektu iz Kanade in ZDA. Gre za odgovor na sankcije, ki sta jih državi sprejeli proti Kitajski zaradi ravnanja Pekinga z muslimansko manjšino Ujgurov v avtonomni pokrajini Xinjiang.

