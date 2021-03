Iskali in našli izgubljene: tri alpiniste in planinko zurnal24.si Današnja sobota je bila spet zelo delavna za gorske reševalce: okoli 16. ure so iskali izgubljeno planinko na Krvavcu, že zvečer, okoli 19. ure, pa tri alpiniste na Storžiču. Na srečo so se vse iskalne akcije srečno končale.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj

Krvavec Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Nika Križnar

Boštjan Poklukar

Matej Tonin