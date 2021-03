Letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike, so Jošt Franko, Dalea Kovačec, Lene Lekše in Neja Tomšič, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ki je ustanovil nagrado. Dobitnik bo znan maja, ko bodo pripravili tudi razstavo nominirancev.