Goran iz Kamnika je do smrti zabodel Marino in pobegnil; to je zdaj storilo tožilstvo Reporter Ljubljansko okrožno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper 35-letnega Gorana Ilića, osumljenega, da je konec januarja na območju Kamnika do smrti zabodel svojo partnerko Marino. Obtožnica še ni pravnomočna. Tožilstvo je za 35-

