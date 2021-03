Avtobus pogorel do tal Dnevnik Med vožnjo od Pirana proti Fornačam je v soboto zvečer zagorel avtobus Okolja Piran. Voznik Peter Nusdorfer, tudi prostovoljni gasilec, se je v situaciji trezno odzval, vozilo ustavil in ogenj do prihoda gasilcev gasil s kar petimi gasilnimi...

