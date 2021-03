Po četrtem krogu 1. SNTL moški sta brez poraza le še dve ekipi, aktualni državni prvak Maribor in ŠD SU. Mariborčani so na derbiju v Puconcih s 5:2 premagali do zdaj vodilno Kemo I, za katero je bil to prvi letošnji poraz, Novomeščani pa so bili doma s 5:1 boljši od Xiom Mute. Do prve zmage je prišla Krka, ki je s 5:4 ugnala Mengeš I, ravenski Inter Diskont pa je bil s 5:1 boljši od Kajuh Slovan ...