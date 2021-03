Ogromna ladja, ki zapira Sueški prekop, se je premaknila Reporter V Sueškem prekopu so uspeli osvoboditi ogromno kontejnersko ladjo, ki je v torek nasedla in od takrat blokirala plovbo skozi kanal. 400 metrov dolgo in 59 metrov široko ladjo Ever Given so znova splovili, poročajo tuje tiskovne agencije. Ladjo, registrira

