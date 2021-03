To so nam zaupale Legende po zmagi v finalu #video SiOL.net Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je dobil prve zmagovalce. Sinoči je v finalni oddaji to postala skupina Legende. Pogovarjali smo se s Sašo Lendero, Milanom Gačnovičem in Mimijem Inhofom.

Sorodno





















Oglasi