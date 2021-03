Washington po zmagi nad Rangers točkovno izenačen s prvaki iz Tampe 24ur.com Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL na domačem ledu premagali New York Rangers s 5:4 in se točkovno izenačili z vodilno ekipo lige ter aktualnimi prvaki, Tampa Bay Lightning. Ob zmagi je 724. gol v karieri dosegel Rus Aleksander Ovečkin.

