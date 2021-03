Sinoči so policisti izven naselja Krčevina pri Vurberku ustavili 32-letnega voznika osebnega avtomobila, ki mu je elektronski alkotest pokazal, da je imel v organizmu 0,71 mg/l alkohola. Iz PU Maribor so sporočili, da so ga policisti so ga pridržali do streznitve. Zoper njega bodo pristojnemu sodišču podali obdolžilni predlog, še povedo policisti. ...