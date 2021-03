V Mozambiku skrajneži napadli konvoj - pogrešanih 60 ljudi, večinoma tujcev RTV Slovenija V napadu islamskih skrajnežev na mesto Palma v Mozambiku je umrlo več deset ljudi. 80 ljudem se je iz tamkajšnjega hotela uspelo rešiti, a so vozila prestregli skrajneži. Med 60 talci so tudi delavci iz Združenega kraljestva, Francije in Južne Afrike.

