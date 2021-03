Mihovi psi so raztrgali mamo Tatjano, zdaj je obtožen mučenja živali Reporter Novomeško okrožno državno tožilstvo je 4. marca vložilo obtožnico zoper rejca psov Miha Šuma zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti in mučenja živali, so poročale Slovenske novice. Obtožnica je bila vložena po tem, ko je bil napad njegovih psov septembr

