Koronavirus je lahko usoden tudi za mlade: V Splitu sta umrli dekleti stari 16 in 28 let Nova24TV “Ne izbiramo med negativnim in pozitivnim. Izbiramo med ukrepanjem, ki ima negativne posledice, in neukrepanjem, ki ima lahko drastične posledice,” je pojasnil na novinarski konferenci predsednik vlade Janez Janša ob napovedanem zaostrovanju ukrepov. Vlada se zaveda, da zapiranje prinaša velike posledice, prav tako pa se zavedajo tudi, da bi neukrepanje lahko prineslo še hujše posledice, kot denim ...

