Delavci iz Koroške, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo, so se čez noč znašli v stiski, saj je od danes zaprtih več mejnih prehodov, vožnja prek odprtih pa je zjutraj marsikomu bistveno podaljšala pot v službo. Koroški župani zahtevajo, da so ves čas odprti prehodi Vič, Holmec in Radelj. Trenutno sta s časovno omejitvijo odprta le prva dva.