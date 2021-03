Gospodarstveniki kot primeren datum izstopa iz premoga vidijo obdobje 2036-38; odločitev o JEK 2 pot Energetika.NET Strateški svet za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) kot »normalen« datum izstopa iz premoga vidi obdobje med 2036 in 2038, pred tem pa je treba poskrbeti, da slovenska uvozna odvisnost ostane na »vzdržni« ravni med 15 in 20 odstotki tudi v prihodnje, je po današnji seji sveta povedal predsednik GZS Boštjan Gorjup. Odločitev o drugem bloku jedrske elektrarne Krško (JEK 2) pa je po oceni sveta treba sprejeti do leta 2025.

