Pogled v pravo smer in proti rezervam SiOL.net V slovenski skakalni družini imajo po koncu zime razlog za zadovoljstvo. V polni meri v ženski izbrani vrsti, v kateri slavijo kraljici Niko Križnar in Emo Klinec. Medtem je v moški še veliko manevrskega prostora za vidnejše domete. Dolžnikov je namreč kar nekaj. Glavni trener Robert Hrgota je tako kot pred desetletjem Goran Janus ob ustoličenju vnesel sproščenost v ekipo. Morda pa je delček balkanskega pridiha, ki ga nosita oba strokovnjaka v sebi, tisto, kar potrebujejo slovenski skakalci za višje dosege. In visoko bodo v obeh taborih ciljali v prihajajoči olimpijski sezoni.

