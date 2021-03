Nedžad Grabus se poslavlja s položaja muftija Dnevnik Mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nedžad Grabus se s 30. junijem poslavlja s položaja muftija oz. predsednika Mešihata. To je sporočil prisotnim na nedeljskem zboru islamske skupnosti in se jim zahvalil za sodelovanje in bratsko...

