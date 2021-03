Slovencema okrasitev v Vatikanu tudi letos prekrižala pandemija #video SiOL.net Že drugič zapored je pandemija odhod v večno mesto preprečila floristoma Sabini Šegula in Petru Ribiču, ki že 10 let skrbita za velikonočno okrasitev najbolj znamenite bazilike svetega Petra v Rimu. Tako bo spet odpadla velikonočna okrasitev s slovenskimi orhidejami. Kljub temu sta se Sabina in Peter odločila, da svojo zamisel predstavita javnosti kar v eni izmed domačih cerkva.

